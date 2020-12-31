MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19'un mutasyona uğramış siyasi...
31.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:13
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19'un mutasyona uğramış siyasi türevleridir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19'un mutasyona uğramış siyasi türevleridir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven