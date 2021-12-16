MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve...

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir." - ANKARA

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