MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Asgari ücret; "İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek" ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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