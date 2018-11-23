MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'ya geldi.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Bahçeli, partililerce Döşemealtı ilçesinde karşılandı.

Aracından inerek partililerle tokalaşan Bahçeli, ardından Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacağı otele hareket etti. Bahçeli, Serik ilçesindeki bir otelde partisince düzenlenen İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak. Bahçeli, burada 81 il başkanı ve 130 belediye başkanıyla bir araya gelecek. MHP kampı, 24 Kasım Cumartesi saat 11.00'de Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Bahçeli aynı gün saat 14.30'da ise Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı tamamlanan MHP Antalya İl binasının açılışını yapacak. Bahçeli, 25 Kasım Pazar günü saat 11.00'de ise toplantının kapanış konuşmasını da yapacak.