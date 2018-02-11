MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'da (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şayet ABD yanlıştan dönmez, tahrik, taciz ve terör tahkimatına devam ederse, durumunun tarifi düşmanca, duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır." dedi.

Bahçeli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen "MHP İl ve İlçe Başkanları Toplantısı"nın son gününde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ağır bir beka sorunu yaşadığını belirterek, bekanın varlığın bereketi, bağımsızlığın nişanesi olduğunu ifade etti.

Beka yoksa geleceğin olmayacağını, varoluş mücadelesinin de kaybedilmiş demek olduğunu vurgulayan Bahçeli, bundan sonra Türkiye'yi nasıl bir geleceğin beklediği, bölgedeki gelişmelerin nasıl seyredeceği, terörizmin ve küresel güçlerin hangi oyunları sahneleyeceği, milli bekaya yönelik tehditlerin hangi yönde ilerleyeceği, siyasi gelişmelerin nasıl şekilleneceği, milletin kardeşliğinin nasıl sürdürüleceği ve toplumun bu süreçten nasıl etkileneceğinin herkesin düşünmesi gereken hayati konular olduğunu bildirdi.

Yüreğinde vatan ve bayrak sevgisi olan herkesi ortak değerlerde buluşmaya davet eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Millet varlığına karşı husumete yeltenenleri de tahrikleri bırakarak, girdikleri ihanet yolculuğundan vazgeçmeleri konusunda kesinkes uyarıyorum. Türkiye'nin güney sınırları boyunca mazisi bir asrı bulan iğrenç bir kumpas tedavüldedir. Fırat'ın doğusunda 700 kilometrelik PKK/PYD kuşağı oluşmuştur. Afrin, Kobani ve Cezire'yle birlikte kanlı ve bölücü terör örgütünün üç sözde kantonundan birisidir. Suriye'nin kuzeyine yuvalanmış hainler, bulundukları yerlerden, tutundukları alanlardan teker teker sökülüp atılmazlarsa vatan tehlikede, beka ateş altındadır. Bu itibarla Zeytin Dalı Harekatı haklı, meşru ve milli bir duruşun sahaya yansımış, Afrin'e odaklanmış hali ve şeklidir. Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar sürdürülmelidir. Egemenlik haklarımızı savunuyoruz. İnsanlık düşmanı teröristlere karadan, havadan hayatı zehir ediyoruz."

- "Terörle girdiğimiz bu yüksek mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır"

Zeytin Dalı Harekatı'nda dün, PYD/PKK'nın saklandığı Eşkan bölgesinde önemli hedeflerin imha edildiğini, jetlerin muazzam desteğiyle kuzey-batı hattındaki Kırıkhan-Hassa-Deli Osman bölgesinin 56 kilometrelik bölümünde denetim sağlandığını aktaran Bahçeli, ilk defa derinlemesine ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Bahçeli, PYD/PKK'nın mevzi ve kontrol noktalarıyla sığınak, barınak, silah, araç ve gereçlerinin kademe kademe yok edildiğine dikkati çeken, harekatın planlama ve icrasında masumların zarar görmemesi için olağanüstü bir titizlik ve çaba gösterildiğini söyledi.

Afrin'den peş peşe gelen şehit haberlerinin kendilerini derin bir hüzne boğduğunu aktaran Bahçeli, "Devam eden harekat kapsamında, ATAK tipi bir helikopterimiz dün öğle saatlerinde kırıma uğramış, maalesef iki kahramanımız şehit olmuştur. Helikopterimizin düştüğü anda yaşanan patlama akıllara pek çok ihtimali getirmiştir. Doçka saldırısından mı yoksa teknik bir sorundan mı düştüğü sanıyorum kısa zaman içinde netlik kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, dün 11 askerin şehit olduğunu anımsatarak, vatan savunmasının arzu edilmese de acı verici sonuçlarının olduğuna işaret etti.

İnançlarına göre şehitlerin ölmediğini vurgulayan Bahçeli, "Terörle girdiğimiz bu yüksek mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır. Çünkü Allah bu milletin yardımcısıdır." diye konuştu.

- "Düşmana merhamet, acizlik ve zaaftır"

PYD/PKK'nın hesap vereceğini, küstahlığının ve şerefsizliğinin bedelini ödeyeceğini belirten Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"IŞİD'e karşı kurulan eften püften koalisyonun ABD'li komutanı Funk, Türkiye'nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını açıklamış. Acaba yanlış, bu sömürgeciye göre nedir? Yanlış hesabın mahiyet ve muhtevası nasıl izah edilecektir? Üstelik bu çürümüş, Türkiye'nin PKK/PYD'yle mücadelesini tuhaf buluyormuş. Hatta daha ileri giderek şunları söylemiş, 'Rakka'yı IŞİD'ten alan insanlar, hangi milliyetten, hangi inançtan olurlarsa olsunlar kahramandırlar.' Funk, asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görmemiş, görmek istememiştir. Zira insan dedikleri, insanlık düşmanı insanlığın defolarıdır. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD'yle müttefiklik nasıl sürdürülecektir? Eğer Türkiye ile ABD arasında görüş menzili sıfıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe giderse ve de siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden, sonuçlarını düşünen var mıdır? Biz düşünüyor, hesap ediyoruz ve de hiç kimseden korkumuz olmadığını Bozkurt duruşuyla Antalya'dan ilan ediyoruz. Nedir bu çektiklerimiz?"

- "ABD, teröristlerle suçüstü yakalanmıştır"

Devlet Bahçeli, ABD özel kuvvetler askerlerinin, Menbiç'te teröristlerle birlikte nöbet tutmalarının, devriye gezmelerinin rezillik, cinayet ve hıyanet olduğunu ifade etti.

Vatan evlatlarını hedef alan silahların menşeinin belli olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Canilerin elinde bulunan uçaksavarların, tanksavarların, roketlerin, füzelerin, doçka ve havan toplarının hangi ülke tarafından hibe edildiği belirgindir. ABD, teröristlerle suçüstü yakalanmıştır. Bu da yetmemiş, Türkiye'ye yapılan saldırıları teşvik ve tahrik etmiş, en azından namluya mermiyi sürmüştür. Bu kin, bu nefret, bu husumet çok tehlikeli bir noktaya, sıcak çatışmaya doğru gitmektedir. Açık açık söylüyorum, Türk milletinin karşısında PKK/PYD/YPG'nin yanında ABD yerini almıştır. Stratejik ortağımız, NATO'da yan yana durduğumuz ülke FETÖ başaramayınca, bu defa diğer terör örgütleriyle bir olmuş, düşman kampında buluşmuştur. Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yok oluşunu ilan etmektir. Şayet ABD yanlıştan dönmez, tahrik, taciz ve terör tahkimatına devam ederse, durumunun tarifi düşmanca, duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır."

(Sürecek)