MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur." - ANKARA Kaynak: İHA