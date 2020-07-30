MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur.
30.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:02
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur." - ANKARA
Kaynak: İHA