MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Anayasa Mahkemesinin HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet... - Haberler
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