MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir.