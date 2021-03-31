MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun