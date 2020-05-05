MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye çıkaranlar, Türkiye aleyhine işbirlikçiliğe talip olup beşinci kol faaliyeti yapanlar sadece demokrasiye hasım değil aynı zamanda Türkiye'nin de...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye çıkaranlar, Türkiye aleyhine işbirlikçiliğe talip olup beşinci kol faaliyeti yapanlar sadece demokrasiye hasım değil aynı zamanda Türkiye'nin de karşısında birikmiş emperyalizmin taşeronlarıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye aleyhtarı ve demokrasi hazımsızı emel ve çevrelere yönelik" yaptığı yazılı açıklamada, "Türk milletine mensubiyeti ağır yaralı zevat, zihniyet ve ziyankar çevrelerin meşum ve melun emelleri son zamanlarda dikkat çekici şekilde artış göstermektedir.

Türkiye'yi kötülemek, hatta kundaklamak maksadıyla kuyruğa girenlerin söz, yazı, değerlendirme, analiz ve yorumları husumetle teçhiz edilmiş karanlık bir propagandanın ara duraklarıdır.

Bunların freni boşalmış, fikirleri boyanmış, gerçek yüzleri bir kez daha deşifre edilmiştir.

Amacı malum ve mahsurlu yabancı vakıflardan birisinin Türkiye'yi ılımlı otokrasi, de facto diktatörlük olarak tarif ve takdimi bayat ve bağnaz bir isnat olmasının yanında utanç verici bir iftiradır" ifadesini kullandı.

"Ülkemizin demokrasi seviyesini tartışmaya açan yerli ve yabancı çıkar gruplarının kime ve neye hizmet ettikleri vicdan sahibi her insanımız tarafından bilinmektedir. Zira her şey gün gibi ortadadır" diyen Devlet Bahçeli şöyle devam etti:

"Bilhassa Türkiye ekonomisini karalama kampanyasına refakat eden ana faillerin hem ülke içinden hem ülke dışından eşzamanlı olarak harekete geçmeleri alçak bir senaryonun tedavül ve temin çabasından başka bir anlama gelmeyecektir.

Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip Koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgaha işarettir."

Ülkenin alenen hedefte olduğuna dikkat çeken Bahçeli, kirli ve kindar hedeflerin birer birer açığa çıktığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"KOVİD-19'a karşı hayranlık uyandıran bir mücadelenin varlığı biliniyor ve belgeleniyorken ülkemizin itibar ve saygınlığına gölge düşürmeye gayret edenler kesinlikle iyi niyetli ve namuslu duruş sergilememektedir.

Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, alınmış kararlı ve dirayetli tedbirlerin zamanında ve cesaretle devreye alınması iç ve dış odakları çılgına çevirmektedir.

Zorluklara rağmen ekonomimiz çelik gibi, ekonomi yönetimimiz de çevik ve millidir.

Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayısının inişe geçmesi, yoğun bakım ve entübe sayısının her gün biraz daha azalıp zayıflaması pek çok çevreyi derinden sarsmaktadır.

İstiyorlar ki, Türkiye habis virüse karşı atıl ve aciz duruma düşüp boyun eğsin.

Bekliyorlar ki, sosyal, ekonomik ve siyasal dengeler baştan ayağa bozulup buhran hakimiyet kursun."

Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının "Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart" ifadelerinin milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delil olduğunu kaydeden MHP lideri Bahçeli şu değerlendirmeleri yaptı:

"CHP demokrasi hazımsızlarının kervanbaşıdır. İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye çıkaranlar, Türkiye aleyhine işbirlikçiliğe talip olup beşinci kol faaliyeti yapanlar sadece demokrasiye hasım değil aynı zamanda Türkiye'nin de karşısında birikmiş emperyalizmin taşeronlarıdır.Türkiye'de iktidar bellidir, görev süresi beş yıldır. TBMM'de Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı 341, zillet şemsiyesi altında toplananların sayısı 236'dır. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümeti görevinin başındadır.

2023 yılının Haziran ayına kadar da seçim yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 667 gündür, yani 1 sene 9 ay 27 gündür başarıyla devrededir. Hamd olsun yeni sistemin kurum, kural ve ilkelerinden mülhem temeli sağlam, uygulaması sağlıklı, sonuçları da göz kamaştırıcıdır.

CHP'li siyasetçilerin demokrasi harici yöntemlerden medet umarak "Bir şekilde iktidar değişikliği" görmelerinin tavzih ve tevili milli egemenlik mantığı çerçevesinde imkansızdır. Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. Türkiye'de sandık dışında iktidar nasıl olacaktır?

Bunu kim ya da kimler yapabilecektir? Cumhur İttifakı'nın bileği bükülmeden, Türk milleti diz çöktürülmeden gayri meşru iktidar gayesi nasıl hayat ve zemin bulacaktır?

Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır.

Hayasız ve haksız bir şekilde maske dağıtılmadığından şikayet eden köksüz CHP sözcülerinin, aslında yüzlerine taktıkları ihanet maskesini dert ve mesele etmeleri siyasi ve ahlaki tutarlılık gereğidir. Cumhur İttifakı yoluna ve Türkiye'ye hizmetine azimle, inançla, imanla devam edecektir.

Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı bulacaklardır. Hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Hiç kimse yanlış hesap yapmamalıdır.

Niyet sahiplerini uyarıyorum, kaosa ve krize oynayanların yatacak, sığınacak, kaçacak yerleri asla olamayacaktır.Nitekim 15 Temmuz'da hainlerin başına gelenlerin mislisi kendi başlarına gelecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA