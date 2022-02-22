MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani'ye kaçmakla bile kurtulamaz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani'ye kaçmakla bile kurtulamaz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Ahmet Davutoğlu, Kobani, Politika, Haberler

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