MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani'ye kaçmakla bile kurtulamaz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ahmet Davutoğlu) Kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur, Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani'ye kaçmakla bile kurtulamaz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika