MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Açıklanan metin nitelik olarak bir anayasa önerisi değil, yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Açıklanan metin nitelik olarak bir anayasa önerisi değil, yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Açıklanan metin nitelik olarak bir anayasa önerisi değil, yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika