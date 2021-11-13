MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Başak Cengiz'in kılıçlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mimar Başak Cengiz'in kılıçlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin, "Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından, İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımında "Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükunetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"İstanbul Ataşehir'de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenabıallah'tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum. Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum."