IHAAW184207-SIY/07-03-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD, PKK/YPG'ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor. Hatta YPG'ye hava savunma sistemlerini verildiği bile iddia ediliyor. Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor!" 07.03.2019 18: 42: 07 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA