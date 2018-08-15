MHP Genel Başkanı Bahçeli: " ABD Menşeli Teknoloji Ürünlerini ve Bazı Mallara Yönelik Boykot...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " ABD menşeli teknoloji ürünlerini ve bazı mallara yönelik boykot kararlarını, %100 oranında arttırılan ek mali yükümlülükleri samimi ve yüreklice desteklediğimizi ilan ve ifade ediyorum" "Ortada bir kriz yoktur, sadece saldırı vardır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"ABD menşeli teknoloji ürünlerini ve bazı mallara yönelik boykot kararlarını, %100 oranında arttırılan ek mali yükümlülükleri samimi ve yüreklice desteklediğimizi ilan ve ifade ediyorum"
"Ortada bir kriz yoktur, sadece saldırı vardır. Düşmanlık had safhadadır"
"Ekonomik seferlik ilan edilmeli"
ANKARA (İHA)- MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD ile yaşanan son gelişmeler ve buna bağlı olarak döviz piyasasındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu