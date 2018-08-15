MHP Genel Başkanı Bahçeli:"ABD menşeli teknoloji ürünlerini ve bazı mallara yönelik boykot kararlarını, %100 oranında arttırılan ek mali yükümlülükleri samimi ve yüreklice desteklediğimizi ilan ve ifade ediyorum"

"Ortada bir kriz yoktur, sadece saldırı vardır. Düşmanlık had safhadadır"

"Ekonomik seferlik ilan edilmeli"

ANKARA (İHA)- MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD ile yaşanan son gelişmeler ve buna bağlı olarak döviz piyasasındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu