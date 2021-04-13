MHP Genel Başkanı Bahçeli: "AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir. Ülkemiz haksız biçimde suçlanmıştır"
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir. Ülkemiz haksız biçimde suçlanmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir. Ülkemiz haksız biçimde suçlanmıştır"

-"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı esas olmalıdır"

-"AB'nin içindeki koordinasyonsuzluk bu durumu ortaya çıkarılmıştır"

-"Kimin nerede oturacağı belliyken çarpıtanlar hem kel hem foduldur. Kimse kusura bakmasın biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz"

-"Bizden çok şükür Führer, Firavun çıkmadı. İtalya Başbakanı çizmeyi aşmakla kalmadı, gizli Mussolini hayranlığı ortaya çıktı"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir. Ülkemiz haksız biçimde suçlanmıştır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir. Ülkemiz haksız biçimde suçlanmıştır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir. Ülkemiz haksız biçimde suçlanmıştır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir. Ülkemiz haksız biçimde suçlanmıştır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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