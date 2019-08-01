MHP Genel Başkanı Bahçeli: "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika Politika Haberleri
22:00 Başkan Seçer: "İktidar, rövanş alma anlayışıyla yerel yönetimleri idare etmeye çalışırsa, bu büyük...