MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otelde uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti,... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otelde uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otelde uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır.

ANKARA (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otelde uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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