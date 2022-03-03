MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otelde uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti,...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otelde uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır.
ANKARA (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otelde uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika