MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir.
27.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:59
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir."
Kaynak: AA