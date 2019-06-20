MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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