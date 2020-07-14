MHP Genel Başkanı Bahçeli: "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde, Ayasofya Cami'mizin... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde, Ayasofya Cami'mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde, Ayasofya Cami'mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır." Kaynak: AA