Son Dakika! Bahçeli'den CHP'ye Çok Sert Sözler: 15'liler Olayı Demokrasinin Soysuzlaşmasıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır.

"TÜRK MİLLETİ GEREĞİNİ YAPACAK"

Bahçeli, "Pensilvanya ile kandil arasına sıkışmış siyaset bezirganlarına Türk milleti gereğini yapacak. Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir. Türk siyasetinin yüz karası mevkiine çoktan çıkmışlardır" diye konuştu.

"ASLA BAŞARAMAYACAKLAR"

Bahçeli Twitter'da yaptığı açıklamada, "Demokrasinin kökleşmesine ve yaşamasına imkan sağlayan şartların başında, birbirlerinin egemenliğini, dolayısıyla da keyfi baskısını önleyecek güçler dengesi vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu sağlayan mekanizmalara, dinamik vasıta ve muhtevalara sahiptir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istikrarlı yükselişini gaye edinmiş, Türk milletinin huzur ve güvenliğinin demokrasi ilkeleri çerçevesinde tahkim ve temin etmeyi hedefleyerek milli ülkülerin gerçekleşmesine baş koymuştur. Bunun çare ve yolu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye'nin önüne takoz koymayı amaçlayan bayağı ve bayat siyasi akım ve aktörler, hangi tahrik ve tezgâha heves ederlerse etsinler, asla başaramayacaklar, asla milli diriliş ve devamlılığı engelleyemeyeceklerdir. Cumhur İttifakı mazlumların umudu,masum ve mağdurların ufku olacaktır.

"SEVSİNLER SİZİN DEMOKRASİ ANLAYIŞINIZ"

Bahçeli, "Bu arkadaşlar görevlerini tamamlamışlar! Demokrasinin önüne çıkarılan engellerin aşılmasında sorumluluk üstlenmişler! 24 Haziran'da eşit ve adil bir seçimin önünü açmışlar! Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı! Yere batsın sizin kiralık siyasi açmaz ve anlayışınız!" dedi.

"CHP-İP KUMPASI" OLARAK YORUMLAYIP "SİYASİ ETİK NEREDEDİR" DİYE SORDU

Bahçeli şöyle konuşru: 15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Bu vekilleri CHP'den gönderen, İP'e görevlendiren, rezil duruma gerileten, sonra da geri getiren hangi odaklar, hangi çıkar ortakları, hangi çıban başlarıdır? Siyasi etik nerededir? Siyasi ahlak nasıl ayağa düşürülmüştür? Böylesi bir kepazelikle övünmek nasıl bir aklın ürünüdür? 18 gün süresince kiraya verilen/verdirilen milletvekillerine oy veren aziz vatandaşlarım böylesi bir ilkelliğe, böylesi bir iradesizlik ve siyasi iffetsizliğe nasıl evet diyecekler, CHP-İP kumpasına nereye kadar göz yumacaklardır?

"DAHA DOĞAL VE DOĞRU YOLLARI BULUNAMAZ MIYDI"

Niye gittiler, neden geldiler? Olan biten iğrençlikler millete hakaret ve haksızlık değil mi? Madem İP'te cambazlık yapmaya özeniyor idiyseler, madem İP'ten tutmayı hazmedebiliyor iseler, bunun daha doğal ve doğru yolları bulunamaz mıydı? CHP ahlaken tükenmiş, sıfırı tüketerek milli iradeyle köprüleri atmıştır. İP'e söyleyecek laf zaten yoktur, bu sözde partinin imamesi çoktan kopmuş, Türkiye düşmanlarının elinde tutsak ve oyuncuğa dönüşmüştür. Vah ki vah, bunlar Türkiye'ye umut olacak öyle mi, güldürmeyin bu milleti! Pensilvanya ile Kandil arasına sıkışmış siyaset bezirganlarına Türk milleti gereğini yapacak, günlerini gösterecek, beklenen ve hak ettikleri dersi Allah'ın izniyle verecektir. Cumhur İttifakı, zillet ittifakını boşa çıkaracak, sandıkta önüne katıp kaçtıkları yere kadar kovalayacaktır.

"CHP, 15 VEKİLİN KİRİNİ TEMİZLEYEMEYECEKTİR"

CHP, 15 kiralık milletvekilinin kirini kesinlikle temizleyemeyecektir. 22 Nisan'da milletvekili siparişini onaylayıp, 23 Nisan'da İP'i Meclis'te konuşturanlar komplo ve karanlık kurgularının altında kalacaklardır. Bunu yapacak kuvvet ise Türk milletidir. Merhum Cemil Meriç der ki: "Kendini tanımak, marifetlerin marifetidir." Kendimizi tanıdık, milletimize inandık, sonuna kadar da hakikatin tarafında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kötürüm ve kötü siyaset anlayışları setleri yıkan ırmaklar gibi yayılmak, akmak istiyor. Ancak Cumhurun ittifak ruhu, milletin varlık ve kimlik şuuru buna izin ve icazet vermeyecektir.