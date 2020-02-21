MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

21.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Depreme karşı bilinçlenmeliyiz. Sultanbeyli ve İstanbul'u depreme hazırlamak zorundayız. Bir dakika ya da bir saat sonra ne yaşanacağını bilmiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı hızlıca tamamlamalıyız. Tedbirimizi almalıyız." dedi.

Sultanbeyli Aydos Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileri, muhtarlar ve partililerle bir araya gelen Yönter, Sultanbeyli'de imar hakkında çok ciddi taleplerin olduğunu ve bu sorunun kalıcı bir çözüme kavuşturulması için parti olarak yerelde ve mecliste çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yönter, MHP'nin imar konusunda mecliste önemli adımlar atılmasına öncülük ettiğini vurgulayarak, "İmar barışında MHP'nin büyük katkıları var. Vatandaş devletle mahkemelik olmamalı. Bunu söyleyen liderin adıdır Bahçeli. Biz, 'Türkiye sevdamız' diyoruz ve buna inanıyoruz." diye konuştu.

Rayiç bedel konusundaki sıkıntıların ise halen devam ettiğini söyleyen Yönter, "Sultanbeyliler metrekare başına düşük rayiç bedeli ödeyemeyecek durumda. Çok ciddi bir külfet. Bunu telafi etmek lazım. MHP rayiç bedel konusunda herkesin tercümanı olacak. Bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki deprem riskine de değinen Yönter, şehir bazında büyük hazırlıklarını yapılması gerektiğini vurguladı.

Yönter, deprem riskine ilişkin şunları kaydetti:

"Sultanbeyli Allah korusun deprem olursa bundan en çok etkilenecek ilçelerden. Eski binalar var, demirleri çürük, betonları bitmiş. Kentsel dönüşüm yapılmıyor. Depreme dayanıklı binalar maalesef yapılmadı. Depreme karşı bilinçlenmeliyiz. Sultanbeyli ve İstanbul'u depreme hazırlamak zorundayız. Bir dakika ya da bir saat sonra ne yaşanacağını bilmiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı hızlıca tamamlamalıyız. Tedbirimizi almalıyız."

MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş da MHP'nin her zaman yerel yönetimdeki sorunlarla yakından ilgilendiğini ve çözüm önerileri ürettiğini dile getirdi.

Sultanbeyli'de imar konusundaki sorunların halen devam ettiğini aktaran Karataş, bu konuda parti olarak kalıcı çözümlerin bulunması için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA