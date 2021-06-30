MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık'tan Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin değerlendirme Açıklaması
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık'tan Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık'tan Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin değerlendirme Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, çocukların sapkın davranışlara maruz kalmaması için gerçekleştirilecek her düzenlemeyi, atılacak her adımı en güçlü şekilde destekleyeceklerini bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, çocukların sapkın davranışlara maruz kalmaması için gerçekleştirilecek her düzenlemeyi, atılacak her adımı en güçlü şekilde destekleyeceklerini bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, kamuoyuna "Elmalı davası" olarak yansıyan Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin yaptığı açıklamada, çocukları korumanın, kollamanın devletin ve toplumdaki her bireyin birinci önceliği olduğunu belirtti.

Cinsel istismar olaylarında istismarı tespit eden kolluk kuvvetlerinin ve nihai kararı oluşturacak yargı mercilerinin hassas bir şekilde, en ince ayrıntısına kadar olayı araştırması gerektiğini vurgulayan Yılık, "Olayın ortaya çıktığı andan itibaren en kısa sürede faillere en ağır cezanın verilmesi, bu sebeple, cinsel istismar, kadına karşı şiddet gibi toplumun genelini ilgilendiren davaların öncelikle ve ivedilikle çözüme kavuşturulması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

Çocukları ve gençleri korumak için yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi, çözüm yollarının hızlıca yürürlüğe konulması gerektiğini vurgulayan Yılık, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın da defalarca üzerinde durduğu gibi bu tür suçlarla ilgili kalıcı ve köklü önlemleri almak ertelenemez bir mecburiyettir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumu derinden yaralayan cinsel istismar fiillerini ve faillerini en sert ve en kuvvetli şekilde kınıyoruz. Çocuklarımızın bu tür sapkın davranışlara maruz kalmaması adına yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte, bu minvalde gerçekleştirilecek her düzenlemeyi, atılacak her adımı en güçlü şekilde destekleyeceğimizi ifade ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık'tan Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Haberler
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