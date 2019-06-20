MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan çok süre önce çıkmıştır. Karanlık senaryoların devrede olduğu, seçmenin zihnini bulandırmak için PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin her türlü girişimde bulunduğu hususu, izahtan varestedir."

Kaynak: AA