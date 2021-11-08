MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Elazığ'da istişare toplantısına katıldı

ELAZIĞ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Bir gecede bu ülkeyi elimizden almaya kalktılar, işte 15 Temmuz gecesi Cumhur İttifakı kuruldu." dedi.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programları kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'da bulunan Yıldırım, bir düğün salonunda MHP İl Başkanlığınca düzenlenen istişare toplantısında partililer ile bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Sivrice merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından burada olduklarını ve 23 ay sonra yine geldiklerinde Elazığ'da devletin gücünü, hassasiyetini ve vatandaşına nasıl sahip çıktığını gördüklerini belirtti.

Depremzedeler için hem kent merkezinde hem de Sivrice ilçesinde yapılan konutları gezdiklerini ve yapılanları yerinde gördüklerini aktaran Yıldırım, "Allah hepsinden razı olsun. Bu işin başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'den, İçişleri Bakanımızdan, Sağlık Bakanımızdan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızdan Allah razı olsun. Vatandaş 'Hani devlet?' diye sormadan geldiler, biz de geldik. 'Hani devletimiz nerede? Bizim başımıza bir felaket geldi.' diye serzenişte bulunmadan devlet geldi. Allah bize böyle devlet yöneticileri nasip etti. İnşallah nasip etmeye de devam edecek." diye konuştu.

Yıldırım, 'Cumhur İttifakı ne zaman, niye kuruldu' diye sorulursa, Cumhur İttifakı'nın kuruluşunun 15 Temmuz gecesi olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz gecesi hangi siyasi liderinin nerede, ne yaptığının iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, yaşanan kaos ortamında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin seçilmiş hükümetin yanında olduklarını açıkladığını aktararak, şunları söyledi:

"O güne kadar AK Parti iktidarına en sert ve en fazla muhalefeti yapan Devlet Bahçeli'dir. Ama o gün vahameti görüyor. Siyasi liderlere, Başbakana ulaşamayınca ilk demeci patlatıyor, tavrı ilk koyan odur. Diyor ki; 'Bir darbe teşebbüsü var, biz seçilmiş hükümetin yanındayız.'"

Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından milliyetçi unsurların harekete geçerek darbeye karşı direnişe geçtiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa davet ettiğini anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"O gece liderlere bakın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a uçaktan indi, tankların arasından geçti. Dediler ki, 'Herhangi bir demeç verecek misiniz?' Kendisi, 'Ben sorumluluk alamam.' dedi. Sonradan öğrendik ki Bakırköy Belediye Başkanının evinde televizyondan darbeyi izlemeye gitmiş. Meral Akşener diyor ki, 'Misafir ağırlıyordum, haberim yoktu.' Eski Başbakanımız sayın Davutoğlu diyor ki, 'Gölbaşı'nda düğünden çıktım. Etimesgut'a giderken seni güvenli bir yere götürelim dediler, beni sakladılar.' Bir kişi çok enteresan, Ali Babacan, DEVA Partisinin muhterem genel başkanı 'Ben' diyor, 'Türkiye'ye 7-8 saat uzaklıkta bir ülkedeydim.' Bunların gece hiç sesleri çıkmadı, sabaha kadar. Türk milletinin feraseti galip çıkınca 16 Temmuz günü Sayın Kılıçdaroğlu, 'Seçilmiş hükümetin yanındayız, demokrasinin yanındayız.' dedi. Bugünde yine aynı grup diyor ki; 'Kontrollü darbe, tiyatro, sinema, böyle bir şey olmadı.' Onlara göre kontrollü darbe, bize göre de en son yapılan haçlı seferidir. Bir gecede bu ülkeyi elimizden almaya kalktılar, işte 15 Temmuz gecesi Cumhur İttifakı kuruldu."