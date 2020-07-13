MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama Açıklaması
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il ve ilçe kongreleri süreci dolayısıyla ülke genelinde her biri 9 ilden oluşan 9 teşkilat bölgesinin belirlendiğini bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama Açıklaması
13.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:59

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il ve ilçe kongreleri süreci dolayısıyla ülke genelinde her biri 9 ilden oluşan 9 teşkilat bölgesinin belirlendiğini bildirdi.

Yalçın, il ve ilçe kongreleri sürecinin başlaması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de, bölgede ve dünyada yaşananların, MHP ve ülkücü hareketin milletin bekası açısından taşıdığı değeri gözler önüne serdiğini, partinin ve camianın sorumluluklarını arttırdığını belirtti.

Düşmanların, Türkiye'nin başlattığı büyük yürüyüşü durdurmak, birlik ve bütünlüğünü bozmak ve topraklarını parçalamak için içeride ve dışarıdaki iş birlikçileriyle planlar yaptığına işaret eden Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin 21. yüzyılda güven veren, caydırıcı bir küresel güç haline gelmesinde, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurma çabalarından üstün başarı hikayeleri çıkarılmasının yanında, iç siyasi ve kültürel dinamiklerin büyük katkısı vardır. Burada elbette en büyük övünç paylarından biri, yarım asrı aşan siyasi mücadelesinde bütün varlığını milli bilinçlenme hamlelerine adayan, dava anlayışını Türkiye'nin kalkınmasına ve demokrasimizin güçlenmesine dayandıran Milliyetçi Hareket Partisine aittir."

Yalçın, Türkiye'nin milli ve siyasi istikrarının devamı, lider ülke hamlelerinin gerçekleşmesi yolunda MHP'nin sergilediği siyasi tutumun sürmesinin öneminin altını çizerek, "MHP'nin üstlendiği bu misyonun devamı ve selameti, teşkilatlarımızın göstereceği birlik ve bütünlük iradesiyle yakından alakalıdır. Başarının, müessiriyetin ve millet tarafından teveccühün sürmesi, teşkilatlarımızın çalışma performansına, sergileyecekleri gayrete bağlıdır." ifadelerini kullandı.

"CHP, baroları ve bazı meslek kuruluşlarını 'politbüroya' çevirenlerle birliktedir"

MHP'nin hep doğrunun, haklının yanında, milletin çıkarları ve bekasının muhafazası peşinde olduğunu belirten Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Karşımızda ise sürekli MHP muarızlığı ve aleyhimizde toplum mühendisliğiyle vakit harcayan CHP ile devşirmeleri vardır. Dış politikada, bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye'nin kazanımları hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın hanesine yazılmasın diye bile bile yanlışı savunan bir muhalefet partisi ile yancıları ve yemlemeleri vardır. CHP'yle beslemelerini ülkesinin çıkarlarını değil, partinin ve parti yöneticilerinin oy kaygılarıyla siyasi beklentilerini esas alan bir zihniye esir almıştır. CHP ile hempaları çözüm değil, sorun ve kaos üretme peşindedir. Türkiye'nin savunma sanayisinde sağlıkta geldiği alkışlanacak noktalar bile görmezden gelinmekte, her vesileyle eleştiri yağmuruna tutulmaktadır. CHP ve alkışçı korosu, hukuk yerine sokağı tercih edenlerle, baroları ve bazı meslek kuruluşlarını 'politbüroya' çevirenlerle birliktedir."

Yalçın, demokratik rejim içinde hak aramanın ilk yolunun, sokağa inip güç gösterisi yapmak olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sözgelimi, TBMM'den geçerek yasalaşan çoklu baro düzenlemelerine CHP ve yandaşlarıyla baroda yuvalanan Marksistlerin verdiği tepkiler antidemokratiktir. Yüce Meclisin milli iradeyi yansıtan yasama gücüne saygısızlıktır. Bütün bu olumsuzluklar karşısında, MHP'nin demokrasiyi yaşatma, rejimin çarkını işletme ve sosyal barışı korumada üstlendiği başat ve hayati rol daha da önem kazanmaktadır."

"Toplam 9 teşkilat bölgesi belirlendi"

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılacağını hatırlatan Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

"Kongreler süreci dolayısıyla Türkiye, 9 çalışma bölgesine ayrılmıştır. Bu çerçevede Batı Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Orta Anadolu'da 2'şer, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 3 olmak üzere her biri 9 ilden oluşan toplam 9 teşkilat bölgesi belirlenmiştir. İlçe ve il kongreleri söz konusu bölgelerde ve aynı zaman diliminde gerçekleştirilecektir."

Yalçın, Türk mitolojisinde 9 rakamının matematiksel ve sembolik bir yeri olduğuna işaret ederek, "9 kutlu sayılmakta, bu sayıya denge, uğur ve güç izafe edilmektedir. Eski Türk kağanları da devletin bütünlük, istikrar ve egemenliğini temsilen 9 tuğ taşımışlardır. MHP'nin Kongre sürecinin planlanması bağlamında Türk kültür ve siyaset tarihine uygun olarak 'dokuzlama' yönteminin kullanılması, egemenlik, istikrar ve bütünlüğü sembolize eden 9 rakamıyla kamuoyuna mesaj verme amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

İlk ilçe kongresi Samsun'da yapılacak

İlk ilçe kongresinin Samsun İlkadım'da gerçekleştirilecek olmasının, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla Anadolu'da fiilen başlayan Milli Mücadele'ye atıf amacı taşıdığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP'nin kuruluşundan beri Kuvayımilliye ruhuyla yürüttüğü siyasi mücadelesi, bin yıllık kardeşlik hukukuna dayanan milli birlik ve bütünlüğümüzün sonsuza dek korunmasını, devletimizi ayakta tutan varlık azim ve kararlılığının sürdürülmesini, bekamızın teminatı olan bağımsızlık bilincinin kavi tutulmasını esas almaktadır. 13. Olağan Büyük Kurultay sürecinin Samsun İlkadım kongresiyle başlatılmasının gayesi, bu tarihi misyonun, 1969 şubatındaki ilk kongreden beri MHP bünyesinde büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla yaşatıldığı mesajını kurultay yürüyüşünün ilk adımında vermektir."

Semih Yalçın, kongrelerde, yeni tip koronivürüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki toplumsal tedbir ve sağlık kararları ile temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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