MHP'li Kumcuoğlu, ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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MHP'li Kumcuoğlu, ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP'li Kumcuoğlu, ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 126 emekli büyükelçinin yayımladığı bildiride ismi yer alan partisinin eski Aydın Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 126 emekli büyükelçinin yayımladığı bildiride ismi yer alan partisinin eski Aydın Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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