IHAAW125332-SIY/25-01-2019

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu değerlerden hızla uzaklaşmış olan CHP, yancıları HDP ve İP'le birlikte kendi siyasi çıkarlarını bugünün müstevlilerine taşeron olan örgütlerin kirli emelleriyle birleştirmiştir" dedi. 25.01.2019 12: 53: 32 TSI

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Kaynak: İHA