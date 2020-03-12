MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.
12.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:59
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA