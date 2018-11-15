MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "24 Haziran seçimleri öncesinde yapmış olduğumuz çalışmaların bir benzerini yerel seçimlerde de yapacağız. FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için çalışmalar yapılacak." 15.11.2018 13: 43: 22 TSI

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