MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın'dan Yunanistan'a sert tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın'dan Yunanistan'a sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Yunanistan'ın Ayasofya tartışmaları sonrası yaptığı açıklamalar için "Kimse bize talimat vermeye kalkmasın.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın'dan Yunanistan'a sert tepki
18.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:25

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Yunanistan'ın Ayasofya tartışmaları sonrası yaptığı açıklamalar için "Kimse bize talimat vermeye kalkmasın. Okyanusun ötesinden, burasından, berisinden hiç önemli değil hele hele Yunanistan'ın hiç haddi değil" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Aydın, Yunanistan için çok sert ifadeler kullandı.

"AYAKTA DURAMAYAN YUNANİSTAN'IN İSTANBUL ÜZERİNDEN HAYALLER KURMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasının kabul edilebilir bir şey olmadığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, "Bir ülkenin egemenliği, kendi içerisinde siyasetini oluştururken uygulamasını, yürütmesini meydana getirirken kendinin karar almasıdır. Zaman zaman maalesef gördüğümüz bazı ülkelerde böyle bir egemenliği söz konusu olmayan yapıların çok uluslu anlaşmalara bel bağladığını görürüz. Türkiye'de son zamanlarda 567 yıllık mülkiyeti bize ait olan, 1453'ten beri İstanbul'un artık simgesel bir yapısı haline gelen, bir çağın açılıp kapanmasının simgesel sembolü olan bir yapının; zaman zaman müzeleştirilmiş olabilir ama çok uzun süre bu yapı ibadethane olarak hizmet vermiş. Biz egemen olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi iç meseleleri ile ilgili yetkisine sahip. Biz de bu egemenlik hakkımızı bu bağlamda çok rahat bir şekilde kullanırız. Kimsenin bir hak iddia etme gibi bir hadsizliği olamaz. Biz çan sesi duymaktansa ezan sesi duymak isteriz. Bu kadar yüzeycilik merakı olanlar, caminin özüne, dönüşüne karşı çıkanlar bir defa da bu milletin ali menfaatlerini düşünerek İslam dünyasında özellikle bizim soydaşlarımızın yoğunlukla yaşadığı coğrafyada ibadethanesiz kalmalarına niye bu kadar kayıtsız kaldılar. Atina'da bir tane cami yok. 400 yıla yakın bizim kontrolümüzde Yunanistan kalmış. Ama bugün güya Avrupa Birliği'nin batı dünyasının da en önemli devleti olduğunu iddia eden Yunanistan Atina'da bir tane camimiz yok ama soydaşlarımız var. İsimlerini kullanamıyorlar, müftülerini seçemiyorlar. Yunanistan'ın egemenliğimize müdahale gibi hamle yapması kabul edilebilir gibi bir şey değil. Bu durum bizi bu konu da iyice kararlı kılar, gücümüzü, irademizi netleştirir. Dolayısıyla irademiz belli, biz ayrı zamanda bir hukuk devletiyiz. Kimse bize talimat vermeye kalkmasın. Okyanusun ötesinden, burasından, berisinden hiç önemli değil hele hele Yunanistan'ın hiç haddi değil. Türkiye ile iyi geçinmeyen bir Yunanistan'ın bölgede mutlu ve müreffeh yaşaması imkansızdır. On milyon nüfuslu bir Yunanistan, ekonomisi tamamen turizme, hibelere bağlı, ayakta duramayan, nüfusu yaşlı bir Yunanistan'ın tutup da halen İstanbul üzerinden hayaller kurması kabul edilebilir bir şey değil. Buna müsaade etmeyiz. Camidir cami kalacak" dedi.

"HASTANE İNŞAATLARI HIZLANDI, YENİ BİR TURİZM AYAĞI BAŞLIYOR"

Ayrıca Aydın, korona virüsün ekonomiyi olumsuz etkilememesi için atılacak adımlar hakkında da bilgi verdi.

Ekonominin olumsuz etkilenmemesi için atılan adımlardan birinin sağlık turizmi olduğunu kaydeden Aydın, "Gerçekten büyük bir sınav verdik, kısmen başardık. Şimdi bu başarıyı gölgeye düşürmemeliyiz. Futbol maçına benzetiyorum, ilk yarı 3-0 öndeyiz, ikinci yarıda gevşeklikle, laubali bir şekilde maça çıkmayalım. İkinci yarı yeni normalleşme dönemi diye tanımladığımız. Şimdi vatandaşlarımız yeni normali lütfen eski normalmiş gibi algılamasın. Maskeyi takmamız gerek, sosyal mesafeyi muhafaza edeceğiz, hijyenden kaçmayacağız. Zevklerimizden, bireysel bir takım tercihlerimizden biraz uzak duracağız. Bunu başarırsak ilk yarının skorunu muhafaza ederiz. Anadolu'da yoktu şimdi günübirlik açıklanıyor vakalar. Bu başarıyı terse çevirirsek asıl o zaman ekonomik bunalıma gireriz. Biz çok iyi tedbirlerle, çok iyi özveri ve paylaşımla 3 aylık süreçte bir Amerika gibi 40 milyona aşkın işsizimiz olmadı, marketler yağmalandı. Türkiye'de tuvalet kağıdı için camlar kırılıp marketler yağmalanmadı. Türk'ün kültüründe paylaşım ruhu var, biz de paylaştık. Hükümetimiz yerinde kararlar aldı, ihtiyacı olanlara kredi, hibe, sosyal yardımlaşma fonu yoluyla elimizden gelen bir şeyler yapıldı. Kimse işten çıkarılmasın diye kararlar alındı. Zaten bizim işsizliğimiz, istihdam sorunumuz var. Bir an önce bu pandemi sürecinden çıkıp eksik kalan bir takım şeyleri yapmak zorundayız. Hastaneleri bu aralar sıkılaştırdık çünkü yeni bir turizm ayağı başlatma niyetindeyiz. Türkiye'de artık Akdeniz ülkeleri, Yunanistan gibi sadece plajına, denizine, kumuna bağlanmış bir turizm anlayışı yok. Biz yeni bir, olmayanı yapacağız. Önemli bir ayağı olan sağlık turizmi, havaalanlarına yakın ya da içeride bir yerlerde hastane inşaatları yapıldı. Zaten Türkiye halihazırda başlamıştı bunlara özellikle cerrahi branşta müthiş bir hasta kabul kabulü var, pandemide de başarılı bir öykümüz var. Ama ekonomik olarak başarılı olmanın reçetesi ilk önce bu süreci başarılı olarak tamamlamak gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

(Özge Bozo - Sefa Tetik/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Haber
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu Haber
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı
Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Donald Trump Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Şener Şen Kemal Sunal Yasmin Erbil Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Ateş Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın'dan Yunanistan'a sert tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 09:26:39. #1.14#
title