MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın'dan Yunanistan'a sert tepki
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın'dan Yunanistan'a sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Yunanistan'ın Ayasofya tartışmaları sonrası yaptığı açıklamalar için "Kimse bize talimat vermeye kalkmasın.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın'dan Yunanistan'a sert tepki
18.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:25

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Yunanistan'ın Ayasofya tartışmaları sonrası yaptığı açıklamalar için "Kimse bize talimat vermeye kalkmasın. Okyanusun ötesinden, burasından, berisinden hiç önemli değil hele hele Yunanistan'ın hiç haddi değil" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Aydın, Yunanistan için çok sert ifadeler kullandı.

"Ayakta duramayan Yunanistan'ın İstanbul üzerinden hayaller kurması kabul edilebilir bir şey değil"

Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasının kabul edilebilir bir şey olmadığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, "Bir ülkenin egemenliği, kendi içerisinde siyasetini oluştururken uygulamasını, yürütmesini meydana getirirken kendinin karar almasıdır. Zaman zaman maalesef gördüğümüz bazı ülkelerde böyle bir egemenliği söz konusu olmayan yapıların çok uluslu anlaşmalara bel bağladığını görürüz. Türkiye'de son zamanlarda 567 yıllık mülkiyeti bize ait olan, 1453'ten beri İstanbul'un artık simgesel bir yapısı haline gelen, bir çağın açılıp kapanmasının simgesel sembolü olan bir yapının; zaman zaman müzeleştirilmiş olabilir ama çok uzun süre bu yapı ibadethane olarak hizmet vermiş. Biz egemen olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi iç meseleleri ile ilgili yetkisine sahip. Biz de bu egemenlik hakkımızı bu bağlamda çok rahat bir şekilde kullanırız. Kimsenin bir hak iddia etme gibi bir hadsizliği olamaz. Biz çan sesi duymaktansa ezan sesi duymak isteriz. Bu kadar yüzeycilik merakı olanlar, caminin özüne, dönüşüne karşı çıkanlar bir defa da bu milletin ali menfaatlerini düşünerek İslam dünyasında özellikle bizim soydaşlarımızın yoğunlukla yaşadığı coğrafyada ibadethanesiz kalmalarına niye bu kadar kayıtsız kaldılar. Atina'da bir tane cami yok. 400 yıla yakın bizim kontrolümüzde Yunanistan kalmış. Ama bugün güya Avrupa Birliği'nin batı dünyasının da en önemli devleti olduğunu iddia eden Yunanistan Atina'da bir tane camimiz yok ama soydaşlarımız var. İsimlerini kullanamıyorlar, müftülerini seçemiyorlar. Yunanistan'ın egemenliğimize müdahale gibi hamle yapması kabul edilebilir gibi bir şey değil. Bu durum bizi bu konu da iyice kararlı kılar, gücümüzü, irademizi netleştirir. Dolayısıyla irademiz belli, biz ayrı zamanda bir hukuk devletiyiz. Kimse bize talimat vermeye kalkmasın. Okyanusun ötesinden, burasından, berisinden hiç önemli değil hele hele Yunanistan'ın hiç haddi değil. Türkiye ile iyi geçinmeyen bir Yunanistan'ın bölgede mutlu ve müreffeh yaşaması imkansızdır. On milyon nüfuslu bir Yunanistan, ekonomisi tamamen turizme, hibelere bağlı, ayakta duramayan, nüfusu yaşlı bir Yunanistan'ın tutup da halen İstanbul üzerinden hayaller kurması kabul edilebilir bir şey değil. Buna müsaade etmeyiz. Camidir cami kalacak" dedi.

"Hastane inşaatları hızlandı, yeni bir turizm ayağı başlıyor"

Ayrıca Aydın, korona virüsün ekonomiyi olumsuz etkilememesi için atılacak adımlar hakkında da bilgi verdi.

Ekonominin olumsuz etkilenmemesi için atılan adımlardan birinin sağlık turizmi olduğunu kaydeden Aydın, "Gerçekten büyük bir sınav verdik, kısmen başardık. Şimdi bu başarıyı gölgeye düşürmemeliyiz. Futbol maçına benzetiyorum, ilk yarı 3-0 öndeyiz, ikinci yarıda gevşeklikle, laubali bir şekilde maça çıkmayalım. İkinci yarı yeni normalleşme dönemi diye tanımladığımız. Şimdi vatandaşlarımız yeni normali lütfen eski normalmiş gibi algılamasın. Maskeyi takmamız gerek, sosyal mesafeyi muhafaza edeceğiz, hijyenden kaçmayacağız. Zevklerimizden, bireysel bir takım tercihlerimizden biraz uzak duracağız. Bunu başarırsak ilk yarının skorunu muhafaza ederiz. Anadolu'da yoktu şimdi günübirlik açıklanıyor vakalar. Bu başarıyı terse çevirirsek asıl o zaman ekonomik bunalıma gireriz. Biz çok iyi tedbirlerle, çok iyi özveri ve paylaşımla 3 aylık süreçte bir Amerika gibi 40 milyona aşkın işsizimiz olmadı, marketler yağmalandı. Türkiye'de tuvalet kağıdı için camlar kırılıp marketler yağmalanmadı. Türk'ün kültüründe paylaşım ruhu var, biz de paylaştık. Hükümetimiz yerinde kararlar aldı, ihtiyacı olanlara kredi, hibe, sosyal yardımlaşma fonu yoluyla elimizden gelen bir şeyler yapıldı. Kimse işten çıkarılmasın diye kararlar alındı. Zaten bizim işsizliğimiz, istihdam sorunumuz var. Bir an önce bu pandemi sürecinden çıkıp eksik kalan bir takım şeyleri yapmak zorundayız. Hastaneleri bu aralar sıkılaştırdık çünkü yeni bir turizm ayağı başlatma niyetindeyiz. Türkiye'de artık Akdeniz ülkeleri, Yunanistan gibi sadece plajına, denizine, kumuna bağlanmış bir turizm anlayışı yok. Biz yeni bir, olmayanı yapacağız. Önemli bir ayağı olan sağlık turizmi, havaalanlarına yakın ya da içeride bir yerlerde hastane inşaatları yapıldı. Zaten Türkiye halihazırda başlamıştı bunlara özellikle cerrahi branşta müthiş bir hasta kabul kabulü var, pandemide de başarılı bir öykümüz var. Ama ekonomik olarak başarılı olmanın reçetesi ilk önce bu süreci başarılı olarak tamamlamak gerekiyor" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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