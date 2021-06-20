MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı Açıklaması
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı.

Yılık, Babalar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, binlerce yıllık Türk tarihinde "baba"nın, her zaman ailenin varlığını yüklenici ve öğretici bir rol aldığını vurguladı.

Türklerin tarih sahnesine ilk çıktıkları andan bugüne, atalarından aldığı öğüt ile yol bulduğunu, o öğütler doğrultusunda sosyal ve kültürel aile yapısını kurduklarını belirten Yılık, Türk aile yapısının bozulmadan, geleneklerine bağlı bir şekilde sonraki kuşaklara aktarılmasındaki ve yaşamasındaki en büyük rolün anne ve babalar olduğuna işaret etti.

Yılık, baba olmanın özveri ve fedakarlık isteyen bir durum olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aile olmak, bir olmak ancak sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde oluşur. Baba, Türk töresinde eşine ve evlatlarına sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü, örf ve töre gibi kavramları öğreten, evin sorumluluğunu yüklenen ata anlamına gelmektedir. Aile kavramının oluşmasında temel direk olarak yer alan, ömrünü evlatlarının doğru yetişmesi için harcayan, vatana ve millete hayırlı bir birey olması için karakter zemininin oluşmasına yardımcı olan, yol gösteren babalarımızı bir gün değil her gün hatırlamak durumundayız."

Baba kelimesinin, Türk kültüründe saygın, sözü dinlenen anlamlarına geldiğini belirten Yılık, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler atalarımızdan aldığımız öğütlerden yararlanarak babalarımızı bilge, kol kanat geren, koruyucu, kollayıcı, şefkatli olarak addederiz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ifade ettikleri gibi 'Türk aile yapısının temel direği, koruyup gözeteni, kol kanat gereni şüphesiz ki babalarımızdır.'

Cenab-ı Allah bizlere anne ve babalarımıza iyilik etmemizi 'öf' bile demeden onlara güzel söz söylememizi emretmiştir. Bu duygu, inanç ve düşünce doğrultusunda çocuklarımıza yetişme çağında ataya saygıyı öğretiriz. Yüce vatanımız uğruna şehit olmuş, evladını şehit vermiş 'Vatan sağ olsun' diyerek, gururlu bir duruş sergilemiş babalarımızın hakkı ödenemez, ödeyemeyiz. Ailenin varlığını, bütünlüğünü koruyan, evlatlarının ardında dağ gibi duran babalarımızın emeklerini saymakla bitiremeyiz.

Başta yüce vatanımız ve şanlı ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit olmuş, 'evlatsız yaşanabilir ama vatansız asla' diyerek evladını şehit vermiş babalarımız olmak üzere, tüm babalarımızın, kalbinde babalık sevgisini taşıyanların Babalar Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal edenlere ise Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başta şehit çocuğu evlatlarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, tüm anne ve babaları hürmetle selamlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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