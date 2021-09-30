MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Zilletin gizli ajandası birer birer ortaya çıkıyor' - Haberler
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Zilletin gizli ajandası birer birer ortaya çıkıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, HDP'li milletvekilinin Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğine dair sözleri hakkında yaptığı açıklamada; "Zilletin gizli ajandası birer birer ortaya çıkıyor!

KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, HDP'li milletvekilinin Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğine dair sözleri hakkında yaptığı açıklamada; "Zilletin gizli ajandası birer birer ortaya çıkıyor! Zillet kesiminin olmayan bir sorunu varmış gibi yansıtarak varmaya çalıştıkları yerin ülkeyi nereye sürüklemek istediği daha şimdiden belli değil mi?" dedi.

Özdemir; Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Pkk'nın siyasi uzantısı HDP için 'meşrudur ve mecliste olmalıdır' diyen, sözde Kürt sorunu tanımlamasıyla etnik bölücülüğü kışkırtan CHP ile yancısı İP'e yine HDP'den 'Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmelidir' çağrısı gelmiş! Zilletin gizli ajandası birer birer ortaya çıkıyor! Zillet kesiminin olmayan bir sorunu varmış gibi yansıtarak varmaya çalıştıkları yerin ülkeyi nereye sürüklemek istediği daha şimdiden belli değil mi? Kaldı ki PKK'ya ait TV kanallarına çıkarak anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen de CHP değil miydi? İP, bu kirli ve sinsi tezgahın neresindedir? Akşener'e verilen adaylıktan çekil aklı ile HDP'yi mecliste tutacak söylem içerisinde olun aklının kaynağı aynı yer midir? İP, 'HDP meşrudur' derken, şimdi anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmelidir çağrısına neden sessiz? ABD Başkanı Biden, göreve gelmeden 'Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz' diyerek gönderdiği sinyali, 'Suriye'de PKK'yı terk etmeyeceğiz' noktasına taşımışken, ihanetin temsilcileri aradan geçen her gün biraz daha kesinleşiyor. FETÖ'cülerle kol kanat geren, PKK'yı koruyup kollayan ABD'nin, Türk Milleti'nin bağrından çıkan en güzide müesseselerden olan Ülkü Ocakları'nı rezil tanımlamalarla bir araya getirme uğraşı, zillete biçilen rol ve PKK'ya sunulan destek vaadinden ayrı bir beyhude uğraş değildir" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

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Haber: MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Zilletin gizli ajandası birer birer ortaya çıkıyor' - Haberler
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