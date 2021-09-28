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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Meral Akşener yorumu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Meral Akşener yorumu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmesine yönelik beyanlarıyla ilgili açıklama yaptı.

KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmesine yönelik beyanlarıyla ilgili açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmesine yönelik İyi Partili yöneticilere sorular yönelterek HDP'yi memnun etmekten başka işe yaramayan bir seçim stratejisi izleyen muhaliflere tepki göstererek, belirsizliklerin hüküm sürdüğü muhalefet cenahında kimin ne yaptığı belli olmayan bir ortamda kimin kimi kandırdığını sordu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesine yönelik İYİ Partili yöneticilere sorular yönelten MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Her fırsatta Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia eden İP'in divan üyeleri, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinden ses soluk gelmez oldu. Ne o, partinizde işler mi karışık yoksa, hesaplar mı tutmadı? Kim kimi kandırdı? CHP hepinizi nasıl emir erine dönüştürdü?" dedi.

HDP'yi memnun etmekten başka işe yaramayan bir seçim stratejisi izleyen muhaliflerin, kendi kendilerini bitirme yolunda ilerlediğine dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir; "CHP ve İP'nin seçimlere dayalı tüm stratejisi belirsizlik ve sorunlarla dolu. 'Sistem değişikliği' diyorlar, demek ki seçim - referandum - seçim sıralamasıyla milleti meşgul edecek, ülkeyi hepten istikrarsızlığa mahkum edecekler! Bunlar daha kendileri ne yapacağını bilmiyorlar! Önlerine sunulan proje neyse onu uygulamaktan başka yaptıkları bir şey var mı? Ayrıca mevcut durumda HDP'den başka zillet cenahında memnun olan var mı? HDP - PKK'yı bu derecede meşrulaştırma çabasındayken kendilerini bitirdiklerinin farkındalar mı?" ifadelerini kullandı.

-İHA-

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Haber: MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Meral Akşener yorumu - Haberler
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