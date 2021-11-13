MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Aksaray'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

AKSARAY (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çok gayretli çalışmaların yapıldığını ama bazı siyasi çevrelerin yalan ve iftirayla hem bu gayretli çalışmaları hem de Türkiye'deki huzuru bozma girişiminde bulunduğunu söyledi.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programları kapsamında Aksaray'da bulunan Özdemir, bir kafede ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programları kapsamında ilk etapta 9 bölgede geniş katılımlı istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini, MHP kadrolarının Anadolu'yu karış karış gezdiğini dile getirdi.

Özdemir, son dönemde Türkiye'nin aldığı beka tehditlerinin arttığını ve hasım çevrelerin faaliyetlerini yoğunlaştırdığını gözlemlediklerini ifade etti.

MHP'nin bu yoğunlaşan faaliyetlere karşı Türkiye ve Türk milleti hassasiyetiyle hem bugünü hem de yarınları değerlendirdiğini söyleyen Özdemir, şöyle devam etti:

"Milletimizle omuz omuza, milletimizin dertlerine hemhal olarak bir ve beraber olduğumuz gerçeğini göstermek suretiyle sahadayız. Yorucu bir süreçten geçtik. Bu Kovid-19 pandemisi hem fert hem de toplumsal olarak insanları yordu. Yavaş yavaş hayatın normalleştiği sürecin içinde bulunuyoruz. Türkiye hemen her yönden ciddi manada bir tehdit sarmalıyla karşı karşıya. Cumhur İttifakı bünyesinde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yapılan çok gayretli çalışmalar var. Bu gayretli çalışmalara maalesef bazı siyasi çevrelerin yalan ve iftira siyaseti gütmek suretiyle, Türkiye'deki huzur iklimi ve istikrarı bozma girişimlerinin olduğunu da gözlemliyoruz."

Yakın zamanda yaşanan bazı olayların Türk milletini ve kendilerini üzdüğünü dile getiren Özdemir, "Türkiye'de PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin meşru görülmesi girişimleri bizleri üzüyor. Bunu takiben 'Sözde Kürdistan' ifadesinin bir siyasi parti genel başkanına ifade edilmesi ve buna tepki gösterilmemesi ve hemen ardından da şehidimizin yakınının bacısına çok ağır galiz küfürlerin edilmesi, bu durumun zillet çevrelerince şehit ailesinin provokasyonu olarak değerlendirilmesi bizleri üzüyor. Bütün bunlar Türkiye'nin genel ve ana hatlar itibarıyla götürülmek istendiği yeri gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Türkiye'ye sözde müttefik olan ülkelerin özellikle Millet İttifakı ile yol birliği içinde bulunmasının manidar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmeden önce 'muhalefeti destekleyeceğim' sözü, yine CHP'li bazı isimlerin ABD'ye Türkiye'nin demokrasi mücadelesine destek vermesi çağrıları yapmaları... Bunlar mandacılığın daniskasıdır. Bu, Türk milletinden ümidini kestiğini veya Türk milletinden bir beklentisi olmayan çevrelerin nerelerden beklentiye girdiğinin göstergesidir. Kanal İstanbul ile alakalı büyükelçilere gönderilen bir mektup hadisesi var. Her ne olursa olsun çareyi bu millette ve topraklarda aramayan hiçbir siyasi senaryoya bu milletin onay vermeyeceğini, manda ve himayenin kabul edilmeyeceğini Türk milleti yüzyıl önce göstermiştir. Ne yazık ki bugün gelinen noktada Atatürk, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği gerçeğiyle Türk milletinin bağımsızlığı ve istiklali uğruna bir mücadele verirken, bugünkü CHP, mandacı ve himayeci bir zihin yapısında olduğunu göstererek bir bakıma farklı noktalara mesaj veriyor. Bu durum CHP'nin Atatürk'ten ne kadar uzaklaştığını gözler önüne seriyor. Bu hakikatleri her yerde anlatacağız."

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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