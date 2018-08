MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'dan 'Af' Çıkışı!

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde MHP Konya İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Partinin Konya İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Son dönemde karşı karşıya kaldığımız ekonomik yaptırımlar, ambargolar, sinsi operasyonlar, Türk milletinin birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz kalacaktır. Türk milleti her saldırıyı püskürtecek, her komployu dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır. Türk milleti dualı bir millettir. Türk milleti bir iman ordusudur. Ezan olduk dinmedik, bayrak olduk inmedik, şehit olduk ölmedik, adımız Müslüman, soyadımız Türk bizim" ifadelerini kullandı.

"TRUMP, KAZDIĞI ÇUKURA KENDİ DÜŞECEK"

Son dönemde gerek Avrupa ülkelerinin gerekse Amerika'nın Türkiye'ye karşı tutumunu hep birlikte izlediklerini belirten Mustafa Kalaycı, "Demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, insan hakları gibi kavramları dillerinden düşürmeyenler şu süreçte gerçek yüzlerini ortaya koymuşlardır. Daha önceki gün Yunanistan 15 Temmuz darbecisi hainlerin iltica talebini kabul etmiştir. Bu bir aslında hukuk skandalıdır. Uluslararası hukuka uyulmamaktadır. Uluslararası anlaşmalara aykırı davranılmaktadır. Hele ki komşuluk hukukuyla hiç bağdaşmamaktadır. Aynı uygulamayı diğer Avrupa ülkelerinde de hep gördük. Darbecilere sahip çıkıyorlar ve terör örgütlerini bağırlarına basıyorlar. Elbette bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Amerika Birleşik Devletleri de resmen ülkemize ekonomik savaş açmıştır. Ama biz biliyoruz ki Trump ve yönetimi kazdıkları çukura kendileri gömülecektir. Son dönemde Trump'ın yaşadıklarını hepiniz izliyorsunuz, avukatının yaptığı açıklamalar, seçimlerde yapmış olduğu usulsüzlükler ortaya çıkacak ve Trump da bir yenilgiyle karşı karşıya kalacak, belki de başkanlık görevinden ayrılmak durumunda kalacak" diye konuştu.

Mustafa Kalaycı

"GÜNDEME GETİRECEĞİMİZ İLK KANUN TEKLİF AF OLACAK"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde yer verdiği ve 24 Haziran seçimleri boyunca gündeme getirdiği tüm vaatlerinin arkasında olduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "İnşallah peyderpey bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vaat ettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır. Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz. Ben inanıyorum ki af konusunda da AK Parti ile de görüşüp bir sonuca bağlayacağız. Gerekli hazırlığımızı yaptık MHP olarak. Meclis açıldığı zaman gündeme getireceğimiz ilk kanun tekliflerinden birisi olacak. Gerek AK Parti gerek diğer siyasi partilerle görüşme yapıp bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Bu bir toplumsal ihtiyaç artık bunun geri dönülmez bir durum söz konusu. Bu konuda ben inanıyorum ki, yönetim mevkisinde bulunanlar da bu konunun farkında. Önümüzdeki süreçte bu konuda düzenleme yapılacağına inanıyorum" dedi.