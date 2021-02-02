MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Ülkü Ocaklarının Şuşa'da okul yaptıracak olmasını değerlendirdi Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Şuşa'da okul yaptırma kararındaki temel amaç ve hedefinin örnek olmak olduğunu belirterek "(Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham) Aliyev de bunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Şuşa'da okul yaptırma kararındaki temel amaç ve hedefinin örnek olmak olduğunu belirterek " (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham) Aliyev de bunu ifade etti. İlk kez böyle bir teklif geldiğini ve bundan da çok memnun olduğunu ifade etti." dedi.

Karakaya, eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile Bakü'de düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'daki temaslarına ve Ülkü Ocaklarının Şuşa'da yaptıracağı okula ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karakaya, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 2020'ye damga vurduğunu, milli gönülleri sevince boğduğunu söyledi.

Bu zaferin Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli ve en destansı başarılardan biri olduğunu vurgulayan Karakaya, "Azerbaycan yurdu olan Karabağ tüm dünyanın gözü önünde ebedi yurt olarak tescil edilmiştir." diye konuştu.

Karakaya, Türk kültür ve tarihinin simgesi, Azerbaycan sanat ve düşünce tarihinin kaynağı Şuşa'nın kurtarılmasının, Karabağ zaferini taçlandırdığını vurgulayarak MHP Lideri Bahçeli'nin bu vesile ile Şuşa'da okul yaptırmaya karar verdiğini hatırlattı.

Bahçeli'nin, eski Isparta Belediye Başkanı Günaydın ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım ile kendisini ön görüşmeleri yapmak ve gerekli temaslarda bulunmak için görevlendirdiğini bildiren Karakaya, "30 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile konuya ilişkin görüşmelerimizi yaptık. Görüşmelerin 30 Ocak'ta olmasının tarih açısından da bir manası vardı. Bu tarihin planlayanı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli oldu. Bu tarih, Azerbaycan milli marşının kabul tarihi. Bu tarih, bu bakımdan da anlamlı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karakaya, bugün de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiklerini belirterek Aliyev'in, Ülkü Ocakları tarafından inşa edilecek okul binası için uygun bir yer seçilmesi için ilgililere gerekli talimatları verdiğini aktardı.

Projenin bir an önce hayata geçirilmesini arzu ettiklerini dile getiren Karakaya, "Özgün bir Türk mimarisi ile inşa edilecek okul binasını eksiksiz bir şekilde tamamlayıp Azerbaycan Eğitim Bakanlığına teslim edeceğiz. Burada Genel Başkan'ımızın temel amacı ve hedefi örnek olmaktı. Bugün Aliyev de bunu ifade etti. İlk kez böyle bir teklif geldiğini ve bundan da çok memnun olduğunu ifade etti. Bu, bir örnek olacaktır. Türk dünyası büyük. İnşallah bu örnek arkasından oralarda bu tür projelerin gelmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov