MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Yavuz'a ziyaret

KOCAELİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Beraberinde MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP MYK üyesi Musa Küçük ve MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ile Valilik makamına gelen Aydın, misafirperverliklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.

Vali Yavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.