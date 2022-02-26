MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Yavuz'a ziyaret - Haberler

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Yavuz'a ziyaret

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Yavuz'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

KOCAELİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Beraberinde MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP MYK üyesi Musa Küçük ve MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ile Valilik makamına gelen Aydın, misafirperverliklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.

Vali Yavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Kamil Aydın, Kocaeli, Aydın, Güncel, Haberler

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