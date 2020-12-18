MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: "Geçmişte talep ettiğimiz silahları ve füze savunma sistemlerini satmayan ABD'nin yaptırım kararı alması...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Geçmişte talep ettiğimiz silahları ve füze savunma sistemlerini satmayan ABD'nin 'S-400'ü niye aldınız' diye yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır. Türkiye'nin neyi kimden alacağına kimse karışamaz. NATO kapsamında bir müttefikimiz görünen ABD önce dost mu düşman mı" dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelere AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekilli Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bütçe görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 23 Ekim-27 Kasım arasında görüşüldüğünü hatırlatarak, Genel Kurul görüşmelerinin ise 7 Aralık'ta başladığını ifade etti. Şentop, "Bu süreçte 11 gün boyunca yapılan görüşmelerde görevli arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarıyla 71 oturumda toplam 143 saat çalışmayı geride bıraktık. Kapanış görüşmelerinden sonra yapılacak oylama ile Bütçe ve Kesin Hesap Kanun tekliflerinin görüşmelerini nihayete erdirmiş olacağız. Bütün partilere mensup milletvekillerinin bütçe görüşmelerinde dile getirdikleri görüş ve önerileri aziz milletimiz büyük bir merak ve ilgiyle izlemektedir" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını etkileri altında çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Şentop, gerek komisyon gerek Genel Kurul çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise, mavi vatanda egemenlik haklarına sahip çıkıldığını, meşru hak ve çıkarları korumak için gerekli tedbirler alınmaya devam edildiğini belirterek, "Libya'yla imzalanan anlaşmayla Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalışanların oyunları bozulmuş, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını koruma kararlılığı gösterilmiştir. Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle mavi vatanımızda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetki verdiği alanlarda araştırma faaliyetleri yapılmaktadır. Avrupa Birliği ve müdahil devletleri Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına ve hukukuna saygılı olmalı, objektif davranmalıdır. Avrupa Birliği yaptırım ve tehdidi bırakıp Türkiye'yle ilişkilerinde yeniden olumlu bir başlangıç yapmalıdır. Bölgenin barış ve istikrarı için doğal kaynakların adalet ve hakkaniyet ölçülerine dayalı paylaşımı vazgeçilmez önemdedir. Hiç kimse fiili durum yaratmaya çalışmamalıdır. Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü yoktur, kimseye de haklarını çiğnetmeyecektir. Egemenlik haklarımız dokunulmazımızdır" diye konuştu.

ABD ile ilişkilere değinen Kalaycı, "Geçmişte talep ettiğimiz silahları ve füze savunma sistemlerini satmayan ABD'nin 'S-400'ü niye aldınız' diye yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır. Türkiye'nin neyi kimden alacağına kimse karışamaz. NATO kapsamında bir müttefikimiz görünen ABD önce dost mu düşman mı? Buna karar vermeli, müttefiklik hukukuna bağlı olup olmadığını gözden geçirmelidir. Küresel ve bölgesel gelişmelerin seyri hangi yönde olursa olsun Türkiye hak ve menfaatlerini koruma kararlılığıyla politikalarını yürütecek, kime yahut neye göre değil, milli perspektiften ve başkent Ankara vizyonuyla bakışını devam ettirecektir" . Küresel ve bölgesel senaryo yazanların karşısında Türk milleti birdir, beraberdir. Pek çok engellemeye, menfi senaryolara rağmen ülkemiz istiklalini birlik içinde savunacak, istikbalin dirliğine dayanışmayla ulaşacaktır. Allah'ın izniyle kazanan Türkiye olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da, 2021 bütçesine yönelik olarak, "2021 yılı bütçesi ilk kez program bütçe esaslarına göre hazırlanmış ve merkezi yönetim bütçesindeki ödenekler 68 program arasında dağıtılmıştır. Program bütçeyle kamu hizmetleri ile kaynak tahsisleri arasında güçlü bir bağ kurularak sonuç odaklı bir yaklaşımla hedefler ile kaynaklar ilişkilendirilmiştir. Her bir vatandaşımızın hakkı ve payı olan bütçede kaynakların artırılması kadar, mevcut kaynakların nasıl dağıtıldığı da önemli bir husustur. Kamu dengelerini iyileştirmek, kamu maliyesi alanındaki kazanımları korumak, kamu borçluluğunu düşük ve sürdürülebilir düzeyde tutmak, beşeri sermayeyi güçlendirmek, eğitimin kalitesini artırmak, sağlık harcamalarında arz ve talep yönlü düzenlemeleri hayata geçirmek ve tarımda üretim ve verimlilik artışı sağlamak bütçenin öne çıkan hedefleridir" şeklinde konuştu.

2021 yılı bütçesini yatırımı, üretimi ve istihdamı artırma, eğitim ve sağlık hizmetlerini etkinleştirme, azı çoğaltma, fakiri zenginleştirme ve yoksulu gözetme bütçesi olarak nitelendiren Aksu, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2021 yılı bütçe teklifini değerlendirirken temel ilkemiz ekonomik, mali ve sosyal politikalarla birlikte yürütülen terör mücadelesinin, bölgesel ve küresel gelişmelerin ülkemize yüklediği ağır sorumluluğun, Covid-19 salgınının ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkisinin, Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik güvenlik tehdidinin ve dünya ekonomisiyle birlikte Türkiye ekonomisini de etkileyen diğer olumsuzlukların göz önünde bulundurulması olmuştur" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı