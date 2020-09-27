MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: "Cumhur İttifakı yoluna inançla ve imanla devam etmektedir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakının yoluna inançla ve imanla devam ettiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakının yoluna inançla ve imanla devam ettiğini söyledi.

MHP Karaman İl Başkanlığı'nın 13. olağan kongresi yapıldı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle il binası karşısındaki çay bahçesinde gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yaptı. Genel başkan Başdanışmanı Ali Güler'in MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin mektubunu okumasının ardından konuşan İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Karaman'da yerel siyasetin doğru anlaşılması, anlatılması ve uygulanması konularında sorumluluk taşıdıklarını söyledi. Ünüvar, taze kan takviyesi yaptıkları kongrelerinin ardından Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği yüksek ülkülere ulaşmak ve hem Karaman'ın hem de ülkenin milli huzuru için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

"Cumhur İttifakı yoluna inançla ve imanla devam etmektedir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise konuşmasında, Millet İttifakını eleştirdi. Bugün Türkiye'nin bir taraftan salgınla diğer taraftan doğu Akdeniz'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Ege'ye, Irak'tan Suriye'ye kadar pek çok sorun ve baskılarla uğraştığını kaydeden Kalaycı, "Türkiye'nin milli güvenliğini ve bekasını yakından ilgilendiren çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir süreçte CHP ve yedeklerinin siyasi polemiklerle vakit geçirmesi Türkiye sevdasında ne kadar mahrum olduklarının esasen göstermektedir" dedi.

Kalaycı konuşmasına şöyle devam etti: "HDP, CHP, İP, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan alayı birbirine ulanmış hepsi aynı yolun yolcularıdır. Partilerinin adı ayrı ama söylemleri aynıdır. Sürekli felaket tellallığı yapıyorlar, krizi, karmaşayı, kaosu tahrik ve teşvik ediyorlar. Karanlık bir kampanya yürütüyorlar. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem diyorlar, boş konuşuyorlar. Türkiye geriye dönmeyecektir. Bunların dillerinde hep Demirtaş var. Tahliyesini istiyorlar, kahvaltı muhabbeti yapıyorlar, utanmadan şeref madalyasına layık görüyorlar. Demirtaş kim? Terör örgütü yöneticiliği, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, halkı kanunlara uymamaya tahrik, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan tutuklu. Bebek katili terörist başı heykelini dikeceğini söyleyen 54 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-7 Ekim kalkışmasının azmettiricisi, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüğümüz ama 793 kahramanımızı şehit verdiğimiz hendek terörünün azmettiricisi. Ne kahvaltısı? ne madalyası ya! Bari Allah'tan korkun şehitlerimizden utanın yazıklar olsun size. Yine bunlar terörle mücadelede her operasyona karşı çıkan savaş diye, halk sağlığı sorunu diye bir kez olsun şehitlerimizi ağzına almayan teröriste ödül veren Türk Tabipler Birliği yönetiminin yanında saf tuttular. Hiç kuşkusuz aziz milletimiz her şeyin farkındadır. Cumhur İttifakı yoluna ve Türkiye'ye hizmetine azimle, inançla, imanla devam etmektedir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin milli birliğini, tarihsel haklarını, ekonomik menfaatlerini, toplumsal huzurunu, iç barışını ve bekasını refah ve zenginliğini temine kararlı ve yeminlidir."

Yapılan konuşmaların tek listenin yer aldığı kongrede mevcut il başkanı Mahmut Ünüvar yeniden il başkanlığına seçildi. Kongreye; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ali Güler, MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı