MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de söyleşiye katıldı Açıklaması

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Suriye'de ne oluyorsa, Irak'ta, Kafkasya'da ne oluyorsa, Balkanlar'da ne oluyorsa, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de ne oluyorsa bunların doğrudan Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendirdiği gerçeğini görmemiz lazım." dedi.

Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda "Büyük Türkiye Yolunda Türk Dış Politikasının Güncel Meseleleri" isimli kitabını imzalayan Özdemir, daha sonra söyleşiye katıldı.

Burada Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren Özdemir, Türkiye'nin başarılı bir dış politika yürüttüğünü, bundaki ana faktörlerden birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu söyledi.

Hızlı ve etkin karar alabilen ülkelerin dış politikada özellikle 21. yüzyıl şartlarında daha başarılı neticelere ulaşabildiğine değinen Özdemir, "Suriye'de ne oluyorsa, Irak'ta, Kafkasya'da ne oluyorsa, Balkanlar'da ne oluyorsa, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de ne oluyorsa bunların doğrudan Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendirdiği gerçeğini görmemiz lazım. Burada yaşananlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bigane kalamayacağı gerçeği karşımızda duruyor. Çünkü Türkiye'nin milli güvenliği sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının kendi sınırlarından başlamıyor." diye konuştu.

Özdemir, 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına girileceğini, milli hedefler açısından bakıldığında 2023'ün Türkiye'nin bölgesinde lider ülke olmasıyla ilgili ortaya konulan bir iradeyi yansıttığını dile getirdi.

Dost ve düşman çevreler nazarınca Türkiye'nin bölgesinde lider ve bölgesel bir güç olduğunun kabul edildiğini belirten Özdemir, "Bu şu demektir, Türkiye'nin izni, müdahalesi, bilgisi ve dahili olmadan Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgesinde hiç kimsenin hiçbir şeyi yapamayacağı hususudur. İnşallah bu çabalar, ülkemizin dış politika vizyonu olan 2053 ve 2071 yıllarına dair de hem küresel güç olması hem süper güç olması bahsiyle maksadına ulaşır." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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