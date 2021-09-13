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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Özdemir'e MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak da eşlik etti.

ASKF Başkanı Mutlu Önal ile Sümer Tesisleri'nde bir araya gelen Özdemir, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi konusunun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşınması sözünü verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'i de ziyaret eden Özdemir, il müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özdemir, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ile de bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
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