MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriye tepki

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriye ilişkin, " Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde silahını kuşanıp Nene Hatun gibi düşmana karşı koyan Türk kadınını zincire vuracak güç daha anasının karnından doğmamıştır. Zincire vurulması gereken Yunanistan bayraklarının gölgesinde sirtaki ile sözde kurtuluş günü düzenleyen ahlaksız siyasettir." dedi.

Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda partisinin Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerinde gelen temsilciler, MYK üyeleri ve milletvekillerinin de yer aldığı "Siyasette yeni dönem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve stratejik hedefler" adlı bölge istişare toplantısında konuşan Durmaz, MHP'nin her zaman Türkiye'nin ve milletin menfaatlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Durmaz, MHP'nin kökü mazide, gözü ise atide bir geleneğin temsilcisi olduğunu belirterek, "Bu nedenle Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza ederken ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu kutlu ülkeyi lider ülke yapmak için çalışacağız. MHP siyasetini bu anlayış üzerine inşa etmiş, kadim medeniyetimizin, köklü devletimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesini amaç edinmiş ve bu uğurda ciddi bedeller ödemiştir. Ecdadımızın coğrafyadan vatana dönüştürdüğü bu topraklara halel getirmemek için yargılanmış, zindanları taş medreseye çevirmiş, binlerce şehit vermiştir." diye konuştu.

Partisinin her zaman Türkiye'nin geleceği için bedel ödediğini vurgulayan Durmaz, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle, 'vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız'. İşte bu nedenle Cumhur İttifakı'nın anlamı MHP'nin tarihi misyonunda aranmalıdır. Muhalefetin mal bulmuş mağribi gibi her sorunun üzerine atladığı, Türkiye yönetilemiyor algısı oluşturmak için her yolu denediği bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Durmaz, HDP'nin kapatılma davası sürecini yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, "Bize göre doğru tektir. O da HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı, kravat takmış halidir ve acilen kapatılmalıdır." dedi.

Millet İttifakı'nı temsil eden zihniyetin Balıkesir'in Edremit ilçesinin kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle milletin değerlerine ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdiğini savunan Durmaz, "Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde silahını kuşanıp Nene Hatun gibi düşmana karşı koyan Türk kadınını zincire vuracak güç daha anasının karnından doğmamıştır. Zincire vurulması gereken Yunanistan bayraklarının gölgesinde sirtaki ile sözde kurtuluş günü düzenleyen ahlaksız siyasettir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'ın da konuşma yaptığı toplantı basına kapalı devam etti.