MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan Mersin'e Ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığını ziyaret etti.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Depboylu'na ziyarette, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli eşlik etti.

Engelliler Dairesi Başkanı Hasan Celal Taş, Depboylu'na daire başkanlığının hizmet ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Depboylu, ekim ayı içerisinde hizmete açılması planlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezini de inceledi.

Depboylu'na, zihinsel engelli bireylerin ebru sanatları kursunda yapmış oldukları kaftanlardan hediye edildi.