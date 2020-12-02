MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı Açıklaması
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı Açıklaması

02.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:36
MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Yaşamı paylaştığımız özel insanların karşılaştığı sorunlara duyarlılık göstermek, sorumluluk sahibi her bireyin asli görevidir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Yaşamı paylaştığımız özel insanların karşılaştığı sorunlara duyarlılık göstermek, sorumluluk sahibi her bireyin asli görevidir." ifadesini kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Depboylu, bugünün, engeli olan bireylerin kültürel ve sosyal açıdan yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra sağlık, eğitim, ekonomi ve istihdam ile ilgili problemlerine dikkati çekmek ve çözüm arayışlarına vesile olmak için farkındalık günü olarak kutlandığını belirtti.

Depboylu, engellilerinin yaşadığı sorunların çözümü için yılın bir gününün kafi olmadığını vurgulayarak "Yaşamı paylaştığımız özel insanların karşılaştığı sorunlara duyarlılık göstermek, sorumluluk sahibi her bireyin asli görevidir. Engelliliğin sadece doğuştan gelen bir sorun olmadığı; insanın yaşamının herhangi bir döneminde başına gelebilecek bir kaza veya vücut bütünlüğünde hasara yol açabilecek, organların işlev kaybına neden olabilecek bir hastalıkla sonradan da oluşabilecek bir durum olduğu unutulmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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Yaşam alanlarının her türlü engel grubunun dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Depboylu şunları kaydetti:

"Engellilerimize hizmet verecek, rehberlik edecek ve her şeyden önce eğitim verecek nitelikli kadroların yetiştirilmesi ve yeterli sayıda personelin istihdamı önem taşımaktadır. Engeli olan çocuklarımızın akranlarıyla birlikte olduğu, sosyal dışlanmışlık duygusu yaşamadığı, yaşama aktif olarak dahil olduğu ve gelecekte kendi yaşamlarının sorumluluğunu üstlenebilecek güce sahip bireyler olarak yetişmeleri hepimizin sorumluluğudur. Bu hedefin gerçekleşmesi; engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin işinin ehli olan, iyi yetişmiş eğitimcilerin istihdam edildiği engelsiz kurumlarda, nitelikli ve erişilebilir bir eğitim almalarıyla mümkün olacaktır."

Depboylu, Kovid-19 salgını döneminde, engelli vatandaşların yaşadığı zorlukların da ele alınması gereken önemli bir husus olduğunu ifade ederek "Her ne kadar sosyal mesafe kuralları bizi birbirimizden uzak tutsa da zorunlu olan bu kuralların birlik duygusunun önünde bir duvar oluşturmayacağı; kültürümüzden ve maneviyatımızdan köklerini alan empati, yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizle önümüze çıkan her engeli birlikte aşabileceğimiz unutulmamalıdır." görüşünü paylaştı.

Depboylu, MHP'nin engellilerinin yaşadığı tüm sorunların çözümüne ilişkin önerge ve tekliflerini sunmak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü; engelsiz yaşam şartlarının oluşturulması amacıyla üzerine düşen görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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