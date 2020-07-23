MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Türk-İslam kültürün en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum... MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, "633 yılında Müslüman komutan Ömer Bin Hattap tarafından fethedilerek bir İslam şehri olan, ancak daha sonra işgale uğrayan Erzurum, 1071 Malazgirt meydan muharebesinden 22 yıl önce 1048 yılında Pasinler meydan muharebesinde Selçuklular tarafından fethedilerek bir Türk-İslam şehri haline gelmiş, Türk-İslam kültürün en önemli şehirlerinden biri olarak günümüze kadar stratejik önemini korumuştur. Büyük geçmişi ve hassas konumu yanı sıra, önemli geçiş güzergahı olan Erzurum'a müstevliler vatan toprağını işgal etmek, Türk varlığını, Türk kültürünü sonsuza kadar bitirmek için hücum ederken; bundan tam 101 yıl önce 23 Temmuz 1919'da sömürgecilerin egemenliğini kabul edenlerin aksine bir avuç vatan ve özgürlük sevdalısı Mustafa Kemal'in önderliğinde bağımsızlık aşkıyla yollara düşmüş, Anadolu halkını işgallere karşı tek yürek olmaya davet etmiştir. İşte bu özgürlük ve vatan aşkıyla Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, Samsun'da milli mücadelenin ilk adımını atmıştır. 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan kongrede Erzurum delegesi olarak katılan Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçilmiştir. 57 delege 14 gün boyunca düşman işgalinden kurtulmaya, özgürlüğe ve tam bağımsızlığa olan inancı ve iradeyi ortaya koymuştur. 7 Ağustos 1919 Perşembe günü sona eren kongrede hem o günün sancılarına ilaç olacak, hem de ilelebet Türk milletinin yolunu aydınlatacak milli kararlar alınmıştır. Bu kararlarla her türlü işgal girişimine karşı milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği tüm dünyaya duyurulmuştur. İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa, bu amaçla geçici bir hükümet kurulacak ve bu hükümetin üyelerini milli kongre seçecektir. Milli Kuvvetlerin düzenlenmesi amacıyla direniş kuvvetlerinin birleştirilerek Kuvay-ı Milliye'yi amil milli iradeyi hakim kılınması esaslaştırılmıştır. Milli iradenin padişah ve halifelik makamlarını da kurtaracağı ancak azınlıklara verilen siyasal, sosyal ve ekonomik dengeleri bozucu hakların kabul edilemez olduğu ortaya konmuştur. Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanması ve hükümetin derhal denetlenmesi gereği kayıt altına alınmıştır. Bu kararların çoğunun günümüz şartları için de ışık tutması gözlerden kaçmamaktadır. Günümüzde de milli sınırlarımızı ve milli varlığımızı, bekamızı ve kültürümüzü tehdit eden mihraklar her fırsatta gözlerini aziz vatanımıza dikmiştir. Öte yandan elbette bu odaklarla iş tutan, onların kirli emellerini görmezden gelerek onlara yardım ve yataklık yapanlar da gözlerden kaçmamaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz mirasına ihanet eden odaklar bilmelidirler ki, yüce Türk varlığını sonsuza kadar koruyacak, Türk milletinin hakkını ve hukukunu sonsuza dek savunacak birer nefer olarak, genelde cennet vatanımız, özelde ise dadaşlar diyarı Erzurum üzerinde kirli hesap ve plan yapanlara şunu açıkça ifade etmek isterim ki; "Türk milletinin manda ve himaye altına alınması, işgal ve istilaya uğraması, sindirilmesi asla mümkün olmayacaktır." 101 yıl önceki irade ve kararlılıkla Erzurum Kongresi'nin toplanmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm kongre üyelerini, canları pahasına vatanımızı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Ayrıca Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Aydın, "Bu arada, doğunun sınır taşı kadim şehrimiz Erzurum'u sezonun en az gol yiyen takımı olarak süper ligde temsil etmeye hak kazanan B.B. Erzurumspor'un şampiyonluğunu kutlar, emeği geçen herkese ve büyük Erzurumspor taraftarına şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA