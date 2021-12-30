MHP Erzurum Milletvekili Aydın'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
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MHP Erzurum Milletvekili Aydın'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

MHP Erzurum Milletvekili Aydın'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

ERZURUM (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile bir araya geldi.

Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü İl Müdürü Öztürk'ün güreş antrenörleri ile yaptığı toplantıya da katılarak antrenörlerle bir süre sohbet etti.

Milletvekili Aydın, güreş sporunun ülkenin göğsünü kabartan bir branş olduğunu belirtti.

Kentte bugüne kadar Avrupa ve dünya çapında önemli şampiyonlar çıktığını belirten Aydın, "Cumhur ittifakı olarak sporun her dalına değer ve destek veriyoruz. İlimiz içinde yapılması gereken ne ise onu yapıyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, herkesin desteği ile Erzurum'u daha iyi seviyelere ulaştıracaklarını kaydetti.

MHP Erzurum Milletvekili Aydın'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

MHP Erzurum Milletvekili Aydın'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

MHP Erzurum Milletvekili Aydın'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

MHP Erzurum Milletvekili Aydın'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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