MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan ETSO'ya ziyaret
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan ETSO'ya ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan ETSO'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Prof. Dr. Aydın'a, MHP İl Başkanı Naim Karataş'ın eşlik ettiği ziyarette, şehrin ekonomisi ve pandemiyle ilgili il genelinde yaşanan sıkıntılar görüşüldü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Kovit-19'la mücadelede gerek insan sağlığı, gerekse ekonomik anlamda devletin ve milletin büyük bedeller ödediğini dile getirdi. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa dikkati çeken Başkan Yücelik, salgınla mücadelede yeniden başa dönmemek, aynı sıkıntıları yeniden yaşanmamak ve sağlık çalışanlarının yükünü daha fazla artırmamak için herkesin üzerine düşeni yapmak zorunda olduğunu ifade etti. Alınan tedbirlere uymak ve aşı konusunda gerekli hassasiyeti göstermenin her vatandaşın topluma karşı sorumluluğu olduğunu belirten Başkan Yücelik, salgından bir an önce kurtulmanın ülke ve bölge ekonomisinin geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın da, salgın sebebiyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmemesi adına pandemiyle mücadelenin ülke genelinde aynı ciddiyet ve kararlılıkla sürmesi gerektiğinin altını çizdi. MHP olarak halkın gündemini yakından takip ettiklerini ve Erzurum'da başta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olmak üzere toplumun her kesimiyle yakın temas içinde olduklarını kaydeden Prof. Dr. Aydın, hangi alanda olursa olsun yaşanan sıkıntılara hızlı ve kalıcı çözümler bulmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Aydın ayrıca, milletin her zaman devletiyle el ele verip, güç birliğiyle bütün sıkıntıların üstesinden gelecek iradeye sahip olduğunu sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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