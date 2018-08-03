MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Başkan Bulutlar'a Ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret etti.

Palandöken Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın ve MHP İl Başkan Yardımcısı Seyfettin Liman, Başkan Bulutlar'ı makamında ziyaret etti.

Aydın, Erzurum ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiğini kaydetti.

Erzurum'u ve belediyelerin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Aydın, "Palandöken Belediyesinde Orhan Bey'in çalışmalarını takip ediyorum. Özelikle ilçede yapmış olduğu fiziki yatırımlar ve yeşil alan çalışmaları memnuniyet verici. Palandöken ilçemizde belediyecilik alanında iyi işler yapılıyor. Bunu yok saymak haksızlık olur. Palandöken adıyla münhasır bir ilçemiz. Sürekli büyüyor ve gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Bulutlar ise inşaatı hızlı bir şekil de devam eden Nikah Sarayı ve 2. Kültür Merkezi ile ilgili çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Milletvekilimiz, ilçemizdeki çalışmalarımızı yakından takip ettiğini gösteriyor. İktidar ya da muhalefet hiç önemli değil, önemli olan Erzurum ve ülke menfaatleri noktasında buluşabilmek. Sayın Milletvekilime bu ilgisi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum."